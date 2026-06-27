Quién era Yimvert Berroterán, la promesa de la Selección Sub-20 de Venezuela que murió tras los terremotos

El mediocampista de 18 años integraba el proceso de la Selección Sub-20 de Venezuela, había debutado en Primera y era una de las mayores promesas del país.

Murió el joven futbolista Yimvert Berroterán, quien aspiraba a integrar la Selección Sub-20 de Venezuela. Foto: ligafutve.org

La muerte de Yimvert Berroterán conmocionó al fútbol de Venezuela. El mediocampista de 18 años, considerado una de las grandes promesas de la Selección Sub-20, fue hallado sin vida tras permanecer desaparecido luego de los terremotos que afectaron distintas regiones del país.

Yimvert Berroterán era una promesa de la Selección Sub 20 de Venezuela. Quién era Yimvert Berroterán Yimvert Berroterán era uno de los futbolistas juveniles con mayor proyección de Venezuela. Volante de buen manejo de pelota, desequilibrio en el uno contra uno y gran despliegue físico, integraba el proceso de las selecciones juveniles de la Vinotinto y comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional con UCV FC.

Su crecimiento en las categorías formativas lo llevó a consolidarse en la Selección Sub-17, donde disputó 17 partidos oficiales y marcó tres goles, rendimiento que lo convirtió en una de las principales apuestas de la Federación Venezolana de Fútbol para el recambio generacional.

Además, ya había debutado con UCV FC en la máxima categoría del fútbol venezolano. Allí acumulaba tres encuentros y 32 minutos.

Cómo murió Yimvert Berroterán tras los terremotos El futbolista había sido reportado como desaparecido tras los terremotos que sacudieron varias regiones de Venezuela. Finalmente, este viernes fue encontrado sin vida en el sector de Los Corales, en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.