Conmoción|
Quién era Yimvert Berroterán, la promesa de la Selección Sub-20 de Venezuela que murió tras los terremotos
El mediocampista de 18 años integraba el proceso de la Selección Sub-20 de Venezuela, había debutado en Primera y era una de las mayores promesas del país.
La muerte de Yimvert Berroterán conmocionó al fútbol de Venezuela. El mediocampista de 18 años, considerado una de las grandes promesas de la Selección Sub-20, fue hallado sin vida tras permanecer desaparecido luego de los terremotos que afectaron distintas regiones del país.
Quién era Yimvert Berroterán
Yimvert Berroterán era uno de los futbolistas juveniles con mayor proyección de Venezuela. Volante de buen manejo de pelota, desequilibrio en el uno contra uno y gran despliegue físico, integraba el proceso de las selecciones juveniles de la Vinotinto y comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional con UCV FC.
Su crecimiento en las categorías formativas lo llevó a consolidarse en la Selección Sub-17, donde disputó 17 partidos oficiales y marcó tres goles, rendimiento que lo convirtió en una de las principales apuestas de la Federación Venezolana de Fútbol para el recambio generacional.
Además, ya había debutado con UCV FC en la máxima categoría del fútbol venezolano. Allí acumulaba tres encuentros y 32 minutos.
Cómo murió Yimvert Berroterán tras los terremotos
El futbolista había sido reportado como desaparecido tras los terremotos que sacudieron varias regiones de Venezuela. Finalmente, este viernes fue encontrado sin vida en el sector de Los Corales, en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.
De acuerdo con los reportes oficiales, Berroterán permaneció atrapado bajo los escombros durante más de 24 horas, hasta que los equipos de rescate lograron recuperar su cuerpo.
El mensaje de la Federación Venezolana de Fútbol
La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial.
"Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha", expresó la entidad.
Además, la FVF informó que los futbolistas Edwin Peraza, Valerie Gil, Ederson Ramos, Brainelys Mendoza, Fausto Escobar, Luis Ovalles, Elías Martínez, Rubén Rovaina y Mainell Rondón fueron localizados con vida.
Mientras tanto, continúan las tareas de búsqueda de Juan Manuel Pimentel Berríos, Robert Pérez y Kleudes García, quienes permanecen desaparecidos tras la tragedia.