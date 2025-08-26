Atención: cortes de luz en el Cerro de la Gloria, Luján y otras zonas de Mendoza
Edemsa dio a conocer las zonas y horarios en los que habrá cortes de luz este miércoles 27 de agosto: son ocho los departamentos afectados.
Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 27 de agosto, con motivo de realizar tareas de mantenimiento previamente programadas mediante cronograma. Son ocho los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos del día.
Entre ellos está Ciudad, donde se realizarán trabajos en el Cerro de la Gloria y zonas aledañas entre las 9:00 y las 13:00 hs. Además, habrá cortes en Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 27/8
Ciudad
- Entre calles Cerro Almacenes, Champagnat, Cerro banderita Norte, Boulevard Cerro Los Gemelos. De 14.30 a 18.30 h.
- En el Cerro de la Gloria y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Huarpes, entre Arístides Villanueva y Luzuriaga. Entre calles Boulogne Sur Mer, Manuel A. Sáez, Huarpes y Vicente Gil. Entre Calles Vicente Gil, Granaderos, Luzuriaga y Jofré. De 8.00 a 10.00 h.
Luján
- En el Acceso Sur, entre calles Aráoz y Zapiola. En los barrios Portal Viñas y Sierra, Petróleo y Gas de Cuyo, Lar de Drummond, Natania N°58 y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En calle Villavicencio, entre Laguna Horcones y Laguna del Diamante; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En la Ruta Provincial N°24, entre Ruta Provincial N°34 y finca La Superiora, y áreas adyacentes; Villa Tulumaya. De 9.45 a 13.45 h.
- En la intersección de calles Eva Perón y Circunvalación Sur y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.00 a 14.00 h.
- En calle San Juan, entre 9 de Julio y General Acha, y adyacencias; Colonia Italia. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- Entre calles Sarmiento, Alberdi, Almirante Brown y Río Las Tunas. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En calle Uvexport, entre Armani y callejón Dumit; Las Pintadas. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle El Molino, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.50 a 13.45 h.
- En calle Sarmiento, hacia el sur de Ceferino Namuncurá. En el barrio El Iglú. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre la Ruta Nacional N°143 y calles Maestro Juan Cruz Orozco, Mouriño y Los 2 Álamos; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Gaviola, Mora, Delboni y La Bodega; Rama Caída. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Rawson, Sardi, Dorrego y Alsina. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Costa de las Vías del Ferrocarril, Zamarbide, Hipólito Yrigoyen y El Toledano; El Toledano. De 12.00 a 16.00 h.