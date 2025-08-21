Atención: habrá cortes de luz en siete departamentos de Mendoza este viernes
Edemsa anunció cuáles son las zonas afectadas y en qué horarios habrá cortes de luz este viernes 22 de agosto.
Este viernes 22 de agosto habrá cortes de luz en varias zonas de Mendoza, según lo anunciado por Edemsa. Esto tiene que ver con que la empresa realiza tareas de mantenimiento diario, que se establecen mediante cronograma y se anuncia a través de los canales oficiales.
Para la jornada del viernes, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos, en distintos momentos del día: se trata de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 22/8
Las Heras
- Entre calles Vicente Gil, 9 de Julio, Misiones y Dr. Moreno. Entre calles Chiclana, Dr. Moreno, Río Negro y San Miguel. De 8.30 a 12.30 h.
- En intersección de Ruta Provincial N°99 con Av. Champagnat y zonas aledañas. En calle Padre Valicenti; El Challao. De 9.00 a 11.30 h.
Luján
- En calle Proyectada 699; Parque Industrial. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle San Martín, entre Paso y Carrodilla. Entre calles Bolivia, México, Arenales y San Martín; Carrodilla. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú
- En el Carril a Barrancas, entre calles Furlotti y Gardella. En calle Mercuri, hacia el norte de Carril a Barrancas. En calles Proyectada 373, Proyectada 374 y Proyectada 375; Barrancas. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Proyectada V343, hacia el este de El Paramillo, y áreas adyacentes; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y callejón Perinetti; El Zampal. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle El Ingenio, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°99) y calle “C”. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles La Gloria, Real y Correa. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- Entre calles República del Uruguay y La Argentina. En el Club Pesca Valle de Uco. De 14.45 a 18.45 h.
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Cubillos, La Lonja, Martínez, Los Olivos y zonas aledañas; Rama Caída. De 11.00 a 15.00 h.
- En calle Los Filtros, entre Yensen y Circunvalación; Capitán Montoya. De 10.30 a 14.30 h.