Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Edemsa detalló las zonas y horarios en los que habrá cortes de luz durante el fin de semana.
Edemsa anunció en las últimas horas cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 23 y domingo 24 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera diaria y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio se verá resentido en Tupungato y San Carlos este sábado; mientras que los trabajos se llevarán a cabo en zonas de Ciudad, Guaymallén y Las Heras el próximo domingo.
Cortes de luz programados para el sábado 23/8
Tupungato
- En el Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), entre calle Rinaldi y Escuela Rudesindo Alvarado; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- Entre calles Ejército de Los Andes, Teniente Coronel Sasso, 9 de Julio y San Martín Sur; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.
Cortes de luz programados para el domingo 24/8
Ciudad
- Entre calles Maza, Mitre, Barcala, San Martín y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- En calle Tomás Godoy Cruz, entre Lencinas y Las Heras. En calle Francisco de la Reta, entre Godoy Cruz y Santa María de Oro. En calle Pellegrini, entre Godoy Cruz y Emilio Civit, y zonas aledañas; San José. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- Entre calles Juan Agustín Maza, Güemes, Lamadrid, Libertador San Martín y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.