Atención: cortes de luz en ocho departamentos, incluidos Ciudad y Las Heras
Enterate en esta nota cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 26 de agosto.
Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento preventivo y, con tal motivo, anunció cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza para este martes 26 de agosto. Estos trabajos se realizan de manera diaria y mediante cronograma previamente establecido.
Las zonas que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada se ubican dentro de los departamentos de Ciudad, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados el martes 26/8
Ciudad
- Entre calles Belgrano, Chaco, Italia y Jorge A. Calle. De 14.30 a 18.30 h.
Las Heras
- Entre calles Pedro Pascual Segura, San Rafael, Chaco y Lisandro Moyano. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Almirante Brown, entre Tirasso y La Surgente. En los barrios Constitución, Jardín El Sauce y zonas aledañas; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.
- En el kilómetro N°1.151 de la Ruta Nacional N°7. En Vialidad Nacional y adyacencias; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.
Maipú
- En calle Los Salamanquinos. En el barrio Cooperativa Fray Luis Beltrán y cercanías; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Garibaldi, entre Belgrano y San Luis. En calle Belgrano, entre María Ester y Leandro N. Alem. En los barrios Cuyum I, II y III y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Villanueva, entre El Pantano y Proyectada V160. En calle El Pantano, entre Villanueva y Ruta Provincial N°36. En callejón Guerrero y adyacencias; 3 de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°88, entre calles Iriarte y Correa; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En calle Carpa, entre La Luz y Uvexport S.A. En calle Armani, María Canet y Armendáriz. De 9.10 a 13.10 h.
- Entre las Rutas Provinciales N°92 y N°94. En el loteo Fabianci y adyacencias; Vista Flores. De 9.20 a 13.20 h.
San Carlos
- En calle Los Paramillos, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En el callejón Agrario, entre Gutiérrez y Delboni; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Uriburu, Lavalle, Juan José Paso y San Martín; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre barrio El Nevado y calle Doña Damasia; Atuel Norte. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Ejército de Los Andes, entre Lucato y La Lonja; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°200, hacia el oeste de callejón Copado; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.