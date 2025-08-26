El miércoles 27 de agosto se perfila con sol pleno en Buenos Aires y gran parte del país, salvo algunas nubes y lluvias en la Patagonia.

Miércoles de cielo despejado y sol a pleno: sigue el buen tiempo en gran parte del país.

El próximo miércoles 27 de agosto traerá un marcado contraste en el mapa climático del país. Según la proyección, gran parte del territorio argentino disfrutará de jornadas soleadas y despejadas, especialmente en el centro y norte del país, donde el sol dominará casi sin interrupciones.

En Buenos Aires, el panorama también se presenta alentador: el cielo se mantendrá mayormente despejado, con presencia plena del sol y sin indicios de lluvias. Será una jornada ideal para actividades al aire libre, luego de varios días de inestabilidad intermitente que afectaron a la región.

El SMN pronosticó gran tiempo para varias partes del país Mientras tanto, en provincias del sur del país, el clima mostrará mayor variabilidad. La Patagonia registrará nubosidad y algunas precipitaciones aisladas, particularmente en Tierra del Fuego y zonas cordilleranas, lo que marca un contraste notorio con el centro y norte que se verán favorecidos por el buen tiempo.