Secuestraron a un argentino de 54 años en Brasil y la familia está desesperada

La familia del argentino secuestrado denunció movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. Fue visto por última vez el domingo pasado.

Un argentino de 54 años habría sido secuestrado en Brasil. Según trascendió, el hombre fue visto por última vez el domingo por la noche y desde entonces se registraron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.

Se trata de Alejandro Ainsworth, quien fue visto por última vez el pasado 7 de septiembre cuando salió de su hospedaje en Copacabana, Río de Janeiro.

La denuncia de la familia de la víctima Los hijos de Alejandro denunciaron que el lunes por la madrugada comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, entre ellos, préstamos, transferencias y cambios de contraseñas. “Entiendo que es un secuestro porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones”, indicó su hijo Alan, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

A su vez, detalló que la última conexión del celular de su papá fue el martes a las 9 de la noche. “Eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, explicó Alan.