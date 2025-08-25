Horror en Maipú: descubrieron que tenía secuestrada a una mujer en su casa y fue detenido

Gabriel Palleres fue denunciado de retener a una mujer contra su voluntad, dañar una moto y agredir a una menor en Maipú. Quedó a disposición de la Justicia.

El sospechoso que fue detenido en Maipú. (Se pixela el rostro porque aún no fue imputado)

Un exconvicto fue detenido la tarde de este lunes luego de que policías descubrieran que tenía a una mujer secuestrada en su casa de Maipú. Se trata de Gabriel Jesús Catriel Palleres Luján, quien fue denunciado por su hermano. Quedó a disposición de la Justicia e investigan si también rompió una moto y agredió a una sobrina menor de edad.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que todo comenzó alrededor de las 13 cuando un joven, de 24 años, se presentó en la Subcomisaría Tropero Sosa, ubicada sobre calle Jujuy, y pidió ayuda porque su hermano tenía un arma de fuego en su poder y tenía a una mujer encerrada en contra de su voluntad en su casa del barrio México.

Asimismo, el denunciante agregó que su familiar también golpeó a su hija menor de edad (sobrina del sospechoso) y le rompió una motocicleta, surge del procedimiento.

Secuestrada y herida Frente a eso, efectivos se trasladaron hasta la propiedad, donde entrevistaron a Palleres Luján, quien se mostró hostil y violento. Más allá de eso, los uniformados fueron autorizados a ingresar al domicilio y dentro de una habitación encontraron a una mujer, de 27 años, que tenía escoriaciones en el párpado del ojo derecho y también en las manos.

Pese a que los funcionarios intentaron hablar con la mujer para conocer lo que le había sucedido, ella les indicó que no deseaba aportar información y pidió que le dejaran retirarse del lugar.