Horror en Maipú: descubrieron que tenía secuestrada a una mujer en su casa y fue detenido
Gabriel Palleres fue denunciado de retener a una mujer contra su voluntad, dañar una moto y agredir a una menor en Maipú. Quedó a disposición de la Justicia.
Un exconvicto fue detenido la tarde de este lunes luego de que policías descubrieran que tenía a una mujer secuestrada en su casa de Maipú. Se trata de Gabriel Jesús Catriel Palleres Luján, quien fue denunciado por su hermano. Quedó a disposición de la Justicia e investigan si también rompió una moto y agredió a una sobrina menor de edad.
Fuentes policiales revelaron a MDZ que todo comenzó alrededor de las 13 cuando un joven, de 24 años, se presentó en la Subcomisaría Tropero Sosa, ubicada sobre calle Jujuy, y pidió ayuda porque su hermano tenía un arma de fuego en su poder y tenía a una mujer encerrada en contra de su voluntad en su casa del barrio México.
Asimismo, el denunciante agregó que su familiar también golpeó a su hija menor de edad (sobrina del sospechoso) y le rompió una motocicleta, surge del procedimiento.
Secuestrada y herida
Frente a eso, efectivos se trasladaron hasta la propiedad, donde entrevistaron a Palleres Luján, quien se mostró hostil y violento. Más allá de eso, los uniformados fueron autorizados a ingresar al domicilio y dentro de una habitación encontraron a una mujer, de 27 años, que tenía escoriaciones en el párpado del ojo derecho y también en las manos.
Pese a que los funcionarios intentaron hablar con la mujer para conocer lo que le había sucedido, ella les indicó que no deseaba aportar información y pidió que le dejaran retirarse del lugar.
La detención del sospechoso
En ese mismo instante, Palleres Luján aprovechó para darse a la fuga a pie, tratando de perderse de vista por entre las calles de la barriada. No obstante, se realizó un operativo relámpago y los policías pudieron atraparlo frente a la manzana L de la barriada.
Por disposición de un ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Maipú, se dispuso el traslado del sospechoso a la Comisaría Décima y que las víctimas fueran citadas para radicar las denuncias correspondientes.