Quién es el turista argentino que fue secuestrado en Brasil

Se trata de Alejandro Ainsworth (54). La familia denunció que se registraron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.

Un turista argentino de 54 años habría sido secuestrado en Brasil. Según trascendió, el hombre fue visto por última vez el domingo por la noche y desde entonces se registraron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.

Se trata de Alejandro Ainsworth, oriundo de Campana, quien vive en la localidad bonaerense de Sáenz Peña. Ainsworth es licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud. Hace más de dos años trabaja como cotizador comercial en la empresa Crosmed.

La desaparición de Ainsworth El hombre de 54 años fue visto por última vez el pasado 7 de septiembre cuando salió de su hospedaje en Copacabana, Río de Janeiro. Además, la familia de Alejandro denunció que el lunes por la madrugada comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, entre ellos, préstamos, transferencias y cambios de contraseñas. “Entiendo que es un secuestro porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones”, indicó su hijo Alan, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

A su vez, detalló que la última conexión del celular de su papá fue el martes a las 9 de la noche. “Eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, explicó Alan.