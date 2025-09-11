Encontraron muerto al turista argentino que había sido secuestrado en Brasil

En las últimas horas, se confirmó que Alejandro Ainsworth (54), el turista argentino que habría sido secuestrado en Brasil , fue hallado muerto . Ainsworth estaba desaparecido desde el domingo por la noche y la familia había denunciado que le habían vaciado sus cuentas bancarias

El hombre de 54 años era oriundo de Campana y vivía en la localidad bonaerense de Sáenz Peña. Ainsworth era licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud. Hace más de dos años trabajaba como cotizador comercial en la empresa CROSMED.

El hombre de 54 años había sido visto por última vez el pasado 7 de septiembre cuando salió de su hospedaje en Copacabana, Río de Janeiro. Además, la familia de Alejandro denunció que el lunes por la madrugada comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, entre ellos, préstamos, transferencias y cambios de contraseñas.

“Entiendo que es un secuestro porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones”, indicó su hijo Alan, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

A su vez, detalló que la última conexión del celular de su papá fue el martes a las 9 de la noche. “Eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, explicó Alan.

Finalmente este jueves, la familia de la víctima confirmó su muerte. En estos momentos, se busca esclarecer las causas de muerte de Ainsworth.

Video: así buscaban intensamente al argentino hoy