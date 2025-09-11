Quién era el turista argentino que fue secuestrado y asesinado en Brasil

Se trata de Alejandro Ainsworth (54). La familia denunció que se registraron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. Horas después lo encontraron muerto.

Un turista argentino de 54 años fue secuestrado y asesinado en Brasil. El hombre había sido visto por última vez el domingo por la noche y desde entonces se registraron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.

Se trata de Alejandro Ainsworth, oriundo de Campana, quien vivía en la localidad bonaerense de Sáenz Peña. Ainsworth era licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud. Hacía más de dos años que trabaja como cotizador comercial en la empresa Crosmed.

La desaparición de Ainsworth El hombre de 54 años fue visto por última vez el pasado 7 de septiembre cuando salió de su hospedaje en Copacabana, Río de Janeiro. Además, la familia de Alejandro denunció que el lunes por la madrugada comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, entre ellos, préstamos, transferencias y cambios de contraseñas. “Entiendo que es un secuestro porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones”, indicó su hijo Alan, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Argentino secuestrado en Brasil Fue visto por última vez en Copacabana, Río de Janeiro. Alejandro Ainsworth - Facebook

A su vez, detalló que la última conexión del celular de su papá fue el martes a las 9 de la noche. “Eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos”, explicó Alan.