Tragedia en Córdoba: la principal hipótesis sobre la muerte de un nene de 3 años y su papá

Un trágico hecho sacudió a la provincia de Córdoba , donde un nene de 3 años y su papá fueron hallados muertos dentro del Dique El Cajón, ubicado en Capilla del Monte . Ambos estaban desaparecidos desde el miércoles.

Las víctimas fueron identificadas como Cristian Fink (37) y su hijo Álvaro, de 3 años. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se habría tratado de un trágico accidente.

Se presume que el menor estaba jugando en la orilla del lago cuando se cayó en un pozo. Ante lo ocurrido, Cristian se habría arrojado al pozo para intentar salvar a su hijo, pero no lo logró.

El miércoles, el hombre de 37 años y su hijo fueron al Dique El Cajón a “tirar piedras”. Sin embargo, al notar que no regresaban, sus familiares intentaron comunicarse con Cristian, pero no lo lograron. Horas después hallaron el auto del hombre junto al dique, por lo que alertaron a la Policía.

Inmediatamente, los efectivos llevaron a cabo un operativo, en el que participaron buzos, agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba, brigadas del ETAC, Bomberos y personal de la Departamental Punilla.

Finalmente, el jueves, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), junto a la Policía provincial, halló los restos de ambos dentro del dique enredados con unas ramas, en una zona de más de dos metros de profundidad.