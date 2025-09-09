Conmoción: murió Ezequiel Chirino, el papá del soldado fallecido en un rito militar

Ezequiel Chirino , papá de Matías Chirino , el sodado que falleció en 2022 durante un ritual de iniciación en una unidad del Ejército en Corrientes, murió el lunes a los 56 años.

El padre, que no paró de pedir justicia por la partida de su hijo, tuvo un accidente automovilístico el pasado 11 de agosto en la provincia de Córdoba . Ezequiel se dirigía a su trabajo por la Ruta 8 y, en ese trayecto, perdió el control del vehículo y cayó a la banquina. Como resultado del impacto, el conductor sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser internado. Pese a los intentos de los profesionales, Chirino no logró recuperarse.

Ezequiel se había hecho conocido a nivel nacional por su rol en el reclamo judicial tras la muerte de su hijo, Matías Chirino , de 22 años, subteniente del Ejército Argentino.

Matías falleció el 19 de junio de 2022 en el Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3, con asiento en Paso de los Libres, Corrientes, tras ser sometido a un ritual de iniciación.

Durante esa noche, el joven militar fue obligado a ingerir alcohol en exceso, realizar actividades físicas intensas y arrojarse en una pileta con agua sucia a una temperatura ambiente de apenas 3 grados.

De acuerdo con lo que estableció la investigación judicial, Matías fue abandonado sobre un colchón en el suelo, sin abrigo, y quedó dormido. Horas más tarde, fue hallado sin signos vitales. La autopsia concluyó que murió por una broncoaspiración: se atragantó con su propio vómito mientras dormía.

Quiénes fueron condenados por la muerte de Matías Chirino

La causa judicial que investigó su muerte culminó con la condena de ocho militares: los capitanes Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga; el teniente Exequiel Emanuel Aguilar; el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subteniente Luis Facundo Acosta. Todos recibieron penas de ocho años de prisión.

El Tribunal los halló culpables por el delito de “abandono de persona en concurso con abuso de autoridad”. Si bien la Fiscalía había solicitado condenas de hasta 20 años bajo la figura penal de homicidio, el tribunal resolvió una calificación diferente. Otros tres imputados en la causa, Gerardo Sebastián Bautista, Franco Damián Grupico y Claudia Daniela Cayata, fueron absueltos.

Desde que se conoció el caso, Ezequiel Chirino encabezó distintas acciones públicas y judiciales con el objetivo de que se hiciera justicia. En declaraciones realizadas durante el proceso, manifestó su disconformidad con la calificación penal adoptada por la Justicia. “Todos fueron culpables de la muerte de mi hijo, y nadie hizo nada para evitarlo”, había expresado tras conocerse la sentencia.