Conmoción: murió un rugbier de 18 años en un accidente de tránsito y Santa Fe está de luto

Como consecuencia del siniestro, el rugbier de 18 años falleció. Otras dos personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas.

Un trágico accidente de tránsito tuvo lugar en una provincia de Santa Fe, donde una camioneta chocó contra la parte trasera de un camión. Como consecuencia, un rugbier de 18 años falleció, mientras que otras dos personas debieron ser hospitalizadas.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, en la Autovía 19, a la altura de Colonia San José. Según trascendió, la víctima fatal fue identificada como Salvador Passadore, jugador de Santa Fe Rugby Club, quien iba en el asiento del acompañante de la camioneta.

Cómo fue el accidente en el que murió el rugbier Cuando volvía de disputar un partido en Rafaela, por causas que aún se desconocen, la camioneta en la que viajaba el joven impactó contra la parte trasera de un camión de carga.

A su vez, producto del choque, otros dos pasajeros de la camioneta, también rugbiers, fueron trasladados al Hospital José María Cullen, debido a que presentaban graves heridas. En estos momentos, se encuentran internados.