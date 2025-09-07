El abogado libertario Alejandro Jabornicky fue detenido por violencia de género

El abogado libertario fue arrestado en Posadas tras una denuncia presentada por su pareja, la legisladora electa Rita Flores.

El abogado Héctor Alejandro Jabornicky fue arrestado en Posadas tras una denuncia presentada por su pareja, la legisladora electa Rita Flores. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción 7, a cargo de Miguel Mattos.

El procedimiento se concretó este sábado al mediodía en el domicilio que ambos comparten sobre la avenida López y Planes, casi Santa Catalina, en Posadas, luego de que Flores denunciara haber sido agredida y amenazada. Según fuentes judiciales, la detención fue ejecutada por efectivos policiales que trasladaron al letrado hasta la seccional segunda, donde permanece alojado e incomunicado.

Según especifica la web misiones on line. Net el episodio comenzó durante una cena en un restaurante de la capital provincial, donde testigos afirmaron que Jabornicky agredió a Flores y lanzó una copa contra otra comensal. La diputada electa Débora Mangone, presente en el lugar, también formalizó una denuncia paralela por lo ocurrido.

Jabornicky y Flores mantienen una relación desde hace tres años y son dirigentes libertarios en Misiones. Ambos impulsan el espacio político Ahora Vos Misiones, vinculado a la legisladora porteña Lucía Montenegro, aunque Flores se presentó a las últimas elecciones por la lista Por la Vida y los Valores que lidera el expolicía y diputado electo Ramón Amarilla.

libertad