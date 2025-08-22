Escándalo en San Martín: denunciaron que un policía acusado de violencia de género incumplió la domiciliaria

Sergio Vilches está imputado por presuntos abusos sexuales a su expareja. Este viernes fue descubierto en un café de San Martín y terminó detenido.

Un policía acusado de violencia de género protagonizó un escándalo la mañana de este viernes en pleno centro de San Martín. Se trata del subcomisario Sergio Omar Vilches Carrizo, quien hace dos años fue denunciado por presuntos abusos sexuales a su expareja y se encuentra con detención domiciliaria.

El funcionario público había sido citado a presentarse en la Oficina Fiscal San Martín, ubicada en calle 25 de Mayo, para notificarle la elevación a juicio de la causa en la que se encuentra imputado.

Debido a que tiene permiso para movilizarse por sus propios medios cada vez que es requerido por la Justicia, se dirigió junto a su actual pareja hasta el edificio del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Zona Este. Sin embargo, en el camino habló con su abogado defensor, quien le dijo que lo esperara en un café ubicado en las cercanías de la fiscalía.

Así, el efectivo ingresó al local Arista Club, se sentó y pidió algo para tomar, mientras aguardaba por la llegada del letrado. No obstante, la situación fue advertida por su excónyuge, quien también estaba yendo a la Oficina Fiscal para asistir a la audiencia.

La detención del policía y cómo se definirá su futuro Acto seguido, se desató el escándalo: la denunciante abordó a Vilches y comenzó a filmarlo; también llamó a la línea de emergencias 911, por lo que policías fueron desplazados hasta el lugar. Al mismo tiempo, el policía decidió retirarse del café y comenzó a caminar por las calles del centro sanmartiniano, mientras era filmado y fotografiado por su expareja y el abogado querellante de la causa.