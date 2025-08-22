Funcionarios actuales y exlegisladores copan las listas de concejales en tres municipios

El próximo 26 de octubre los mendocinos elegirán diputados nacionales, legisladores provinciales y en varios departamentos también votarán para elegir concejales . En los municipios de San Martín , Junín y Lavalle se celebrarán comicios municipales en simultáneo para definir a los ediles que renovarán la mitad de sus respectivos concejos deliberantes.

Los dos departamentos del Este provincial están gobernados actualmente por el radicalismo, mientras que Lavalle es desde hace décadas un bastión peronista. En San Martín se renovarán seis bancas de concejales y en Junín y Lavalle serán 5 los cargos a repartir.

En la comuna liderada por el médico radical Raúl Rufeil el espacio oficialismo La Libertad Avanza+Cambia Mendoza lleva como primer candidato a concejal al secretario de Hacienda municipal Walter Sar Sar. Lo acompañan la libertaria Agostina Zamarian y la también funcionaria municipal Romina Stella Bordello.

Por Fuerza Justicialista Mendoza se postulan Alejandro Ravazzani, que buscará la reelección como concejal; la ex legisladora peronista Laura Soto; y Daniel Vilchez, reconocido por haber participado de La Voz Argentina.

El Frente Verde impulsa como principal candidata a la actual concejal de Libres del Sur, Carolina Gizzi, acompañada por José Luis Giménez.

La Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza presentará una lista liderada por el ex senador provincial por el Partido Socialista, Fernando Alin.

En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad lleva como cabeza de lista a Sofía Guevara; el Frente Libertario Demócrata postula a Jaquelina Álvarez y Juan Alberto Aporta; mientras que Protectora Fuerza Política lleva como candidatos a Carlos Ariel Fernández y Brenda Marianela Escudero.

El Partido de los Jubilados también llevará candidatos a concejales en este departamento y en el resto de las comunas, pero ante la consulta de MDZ sobre los nombres indicaron que esperarán a la oficialización de la Junta Electoral para la difusión de los nombres.

Junín

En el municipio gobernado por Mario Abed, la lista oficialista de La Libertad Avanza+Cambia Mendoza estará encabezada por el actual senador provincial de la UCR Mario Ana, la libertaria Carolina Jaqueline Parodi y la ex legisladora radical Sandra Astudillo.

El espacio peronista Fuerza Justicialista Mendoza postulará como principales candidatos a concejales a Emiliano Jesús Vargas, Milagros Alejandra Coria y Lourdes Sosa.

La Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza impulsa la candidatura de Yanel Banno al Concejo Deliberante de Junín y lo propio hace el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad con Ana Maya

El Frente Verde presenta una lista liderada por Germán Lepez y Romina Corvera; el Frente Libertario Demócrata lleva como candidatos a Nancy Liliana Vanella y Pedro Daniel Calderone.

A su vez, Protectora Fuerza Política presentará como candidatos a concejales Juan Manuel Giacca y Gabriela Lorena Ramos.

Lavalle

El peronista Edgardo González encarará en octubre su primera elección de medio término como intendente de Lavalle. Impulsará como candidatos en la lista de Fuerza Justicialista Mendoza a Juan Jaime, secretario de Desarrollo Local, acompañado por Sabrina Nicole Alexandra Baeza y Marcelo Sánchez.

La Libertad Avanza+Cambia Mendoza lleva como postulantes a Verónica Natalia Castro, Carlos Grosel y Juan Jesús Ceballos.

El Frente Verde presenta como candidatos a Cristian Ceballos y Débora Arancibia.

La Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza impulsa la candidatura de Alberto David Fiore. A la vez que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad hace lo propio con Esteban Rodríguez.

El Frente Libertario Demócrata lleva como principales postulantes al Concejo Deliberante a Walter Raúl Frias y Elisa Mailén Videla, mientras que Protectora Fuerza Política impulsa a Emmanuel Cristian Jesús Azaguate y Haydeé Nievas.