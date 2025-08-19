Día del Padre Sanmartiniano: fiesta en la Plaza Independencia con patio de comidas y música en vivo

La capital mendocina se prepara para vivir una jornada de tradición y homenaje al Padre de la Patria con una peña folclórica en conmemoración al Día del Padre Sanmartiniano, que tendrá lugar este domingo 24 en la plaza Independencia . La propuesta, de identidad cuyana, es con entrada gratuita, y reunirá música, danza, historia y gastronomía en un ambiente bien tradicional.

La programación artística contará con destacados nombres de la escena folclórica local. Los Chimeno, uno de los grupos más reconocidos de Mendoza, será protagonista de la velada ofreciendo un repertorio que promete encender el espíritu tradicionalista y convocar al público a cantar y bailar.

También se presentarán Profecía Folk, Lucía Ocampo, Juan Matías Arnulphi y la Orquesta de la Municipalidad de Mendoza, junto con la participación de ballets municipales que pondrán en escena coreografías típicas de nuestra región.

La celebración también incluirá la Plaza de las Artes, con una variada oferta de artesanías y un patio de comidas típicas para disfrutar los sabores más representativos de Mendoza.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza invita a vecinos, vecinas y turistas a compartir una fiesta familiar que combina cultura, identidad y memoria sanmartiniana desde el corazón mismo de la capital de los mendocinos.

Por qué se celebra el Día del Padre Sanmartiniano

A través de la Ley provincial 5131 se establece el 24 de agosto como Día del Padre en Mendoza, en referencia al nacimiento de Mercedes Tomasa en 1816, la hija de José de San Martín.

Mercedes Tomasa, hija única de don José de San Martín y Remedios de Escalada, nació en Mendoza el 24 de agosto de 1816, precisamente en la calle Corrientes, hogar que desde 1814 habitaba el matrimonio de San Martín y Escalada y que pertenecía a la familia Álvarez. Los primeros años de vida de Mercedes fueron realmente intensos, el viaje a Buenos Aires cuando tenía poco más de cuatro meses, la enfermedad de su madre Remedios, la ausencia de San Martín por las misiones que éste emprendía —que entonces consistían en la liberación de Perú y Chile—, hicieron que Mercedes se desarrollara en ambiente agitado pero al mismo tiempo contenido y lleno de cuidados y cariño.

Entre sus seis y siete años, su madre Remedios enfermó y murió el 3 de agosto de 1823. Su vida, desde ese momento desamparada del abrigo del calor antes otorgado por el cuidado y atención de su madre, quedó al cuidado de su abuela hasta que su padre terminara con las misiones independentistas y pudiera, por fin, regresar a Buenos Aires y darle el acompañamiento, protección y educación necesaria.

En 1824, Mercedes y San Martín viajaron a Europa donde «la infanta mendocina», como la solía llamar su padre, recibió una educación de primera calidad, en la que se destacó en pintura y música.