Las máximas de San Martín a Mercedes: legado, vigencia y perspectiva

Más allá de su rol como estratega militar, el Padre de la Patria dejó un decálogo de principios morales y éticos para guiar a su hija, Mercedes.

La primavera de 1823 vio partir a San Martín de su “Tebaida” en la Villa Nueva de Los Barriales (Mendoza) rumbo a Buenos Aires. Aquel Generalísimo y Protector del Perú, Capitán General de Chile y General en Jefe del Ejército de Los Andes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, marchaba al exilio. En medio de tanto dolor, ese viudo que había liberado a medio continente, encontraría una recompensa que aliviaría su pena: tras muchos años se reencontraría con Merceditas en la porteña casa de sus abuelos.

En esa circunstancia, cruel e injusta, San Martín abandonará la carrera de las armas para emprender su retiro militar en Europa junto a esa hija de siete años, no sin antes sortear la férrea (y hasta razonable) oposición de su suegra. “¿Qué hará un ‘soldadote’ solo, con una niña en la enorme Europa?”; preguntaba con cierta lógica la preocupada abuela Tomasa de la Quintana de Escalada. “Mercedes, es lo único que me queda”, responderá lacónicamente San Martín.

En medio de ese contexto, al cabo de un tiempo en su derrotero europeo, desde Bruselas, San Martín escribirá una lista de doce consejos a Merceditas.

Máximas de José de San Martín 1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican.St. Eterne ha dicho a una Mosca abriéndole la ventana para que saliese: “Anda, pobre Animal, el Mundo es demasiado grande para nosotros dos”.

2. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.