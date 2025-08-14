Alien Planeta Tierra llega a Disney+ con una historia que amenaza a la humanidad

En esta serie, Alien Planeta Tierra, la respuesta podría estar más cerca… y ser más aterradora de lo que nadie quiere imaginar en esta historia.

Hay universos ficticios que parecen inagotables, pero pocos logran mantener la tensión y el misterio como Alien. Ahora, la franquicia se expande hacia un territorio inexplorado con Alien: Planeta Tierra, la primera serie televisiva de esta saga legendaria, que llega a Disney+ y FX.

Una historia increíble Ambientada en el siglo 22, la historia se sitúa dos años antes de los eventos de la película original de 1979. La trama presenta un hallazgo que cambia el destino del planeta: una nave espacial estrellada en Prodigy City. Lo que parece un accidente se convierte en una amenaza de dimensiones incalculables, poniendo a la humanidad frente a criaturas letales.

La protagonista, Wendy, interpretada por Sydney Chandler, lidera a un equipo de investigadores que se adentra en la nave sin saber el alcance del peligro que enfrentan. Cada paso revela que la amenaza no solo viene del espacio, sino que se esconde en el propio orden social de la Tierra del año 2120.

En este futuro, cinco corporaciones controlan todos los aspectos de la vida, dictando leyes y moldeando la sociedad a su conveniencia. Bajo su dominio conviven humanos, cyborgs, synths y una inquietante nueva creación: híbridos con conciencia humana. Este escenario sirve como telón de fondo para cuestionar los límites de la ciencia y la ética.

Noah Hawley, creador de la serie, ha diseñado una historia que respeta la esencia de la franquicia, pero añade matices que exploran las tensiones entre humanidad y tecnología. Ridley Scott, productor ejecutivo, asegura que este nuevo capítulo mantiene el ADN de Alien.