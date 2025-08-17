El historiador chileno que defiende a San Martín en el país que lo olvidó

El debate sobre la figura de San Martín en Chile se reaviva gracias al trabajo de un historiador a través de plataformas digitales.

El joven historiador chileno Williams Alegría está captando la atención de las redes sociales con su firme defensa del rol de José de San Martín como el auténtico libertador de Chile. En un video que se ha vuelto viral, Alegría argumenta que la historia oficial chilena, centrada casi exclusivamente en la figura de Bernardo O'Higgins, ha invisibilizado el papel fundamental del prócer argentino en la independencia.

Una mirada sin filtros a la historia Alegría, conocido también como historiador rural y contador de historias, cuestiona en su perfil de Instagram la razón por la cual San Martín no tiene la misma estatura de héroe en Chile que en Argentina o Perú. Según su visión, la historiografía nacionalista del siglo XIX optó por construir un relato donde la liberación fue obra de héroes "internos", relegando al "Padre de la Patria" argentino a un segundo plano.

En el video, que sirve de base para esta discusión, el historiador desglosa sus argumentos, destacando que el Cruce de los Andes y las victorias en las batallas de Chacabuco y Maipú fueron cruciales para sellar la independencia. Para Alegría, sin la audacia estratégica de San Martín y el liderazgo del Ejército de los Andes, la reconquista española en Chile habría sido inevitable.