San Martín al ritmo de rock: un homenaje épico en la cima de Mendoza

En el 177º aniversario del paso a la inmortalidad de José de San Martín, el artista mendocino Javier Zeitune, con su guitarra y junto al monumento al Ejército de Los Andes, hizo un conmovedor homenaje al Padre de la Patria. Su obra, cargada de poesía y simbolismo, se convierte en un puente que une la historia con la memoria viva de nuestra nación.