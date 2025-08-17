San Martín al ritmo de rock: un homenaje épico en la cima de Mendoza
Con un solo de guitarra que resuena en el aire mendocino, Javier Zeitune conmemora un nuevo aniversario de la muerte del Padre de la Patria.
En el 177º aniversario del paso a la inmortalidad de José de San Martín, el artista mendocino Javier Zeitune, con su guitarra y junto al monumento al Ejército de Los Andes, hizo un conmovedor homenaje al Padre de la Patria. Su obra, cargada de poesía y simbolismo, se convierte en un puente que une la historia con la memoria viva de nuestra nación.
Este gesto artístico, lleno de emoción y respeto, nos invita a reflexionar sobre el sacrificio de quienes lo dieron todo por un ideal. En cada pincelada de este homenaje, San Martín vive de nuevo, no como un recuerdo lejano, sino como el faro que guía nuestro camino hacia un futuro de soberanía y dignidad.