Javier Milei almorzó con sus granaderos por el 17 de agosto

En el día del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, el presidente Javier Milei comió con los granaderos de Casa Rosada.

El presidente Javier Milei conmemoró hoy el 17 de agosto, día del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, con un almuerzo en Casa Rosada junto a los granaderos. El mandatario estuvo vestido con indumentaria del Ejército.

Allí también estuvo el ministro de Defensa, Luis Petri, con quien se sacó una foto en su despacho de Balcarce 50. Aunque no hubo un acto oficial por parte del Presidente, se espera que Petri encabece un recordatorio en la Plaza San Martín, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

A 175 años del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, honramos al Prócer de la Patria que llevó nuestra bandera más allá de la Cordillera, liberando a Argentina y forjando el destino de un continente libre.



El Cruce de los Andes, en enero de 1817, fue una de sus…



— Casa Rosada (@CasaRosada) August 17, 2025 Por su parte, en las redes oficiales, el Gobierno compartió una publicación en este 17 de agosto donde citó una frase del general José de San Martín: "Seamos libres y lo demás no importa nada".