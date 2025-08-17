De la contrarrevolución a la Guerra de Independencia: la primera y la última batalla de San Martín

José de San Martín , uno de los máximos próceres de la independencia , tuvo un extenso recorrido militar antes de su gesta americana. Su bautismo de fuego fue en Europa como soldado español, combatiendo en los Pirineos, y luego participó en batallas clave que marcaron su destino como Libertador de América.

El primer combate de José de San Martín ocurrió entre 1792 y 1796 en los Pirineos, enfrentando a los revolucionarios franceses como integrante de la Primera Coalición contrarrevolucionaria del Imperio Español.

Años después, España se alió con la causa revolucionaria francesa, enfrentando a antiguos aliados como Inglaterra. Con el ascenso de Napoleón y la creación del Imperio Francés, la relación cambió nuevamente. Tras la Farsa de Bayona , España entró en guerra contra Francia y San Martín fue condecorado en la Batalla de Bailén en julio de 1808, un enfrentamiento decisivo para la independencia española.

En un episodio poco conocido, San Martín combatió a Francia en mayo de 1811 bajo las órdenes de William Carr Beresford , recordado por liderar la Primera Invasión Inglesa a Buenos Aires, que encabezó las fuerzas de una nueva coalición entre España, Portugal e Inglaterra.

La reacción de las juntas españolas contra la Junta de Buenos Aires llevó a José a romper con los monárquicos y regresar a sus raíces americanas. En enero de 1812 se instaló en Buenos Aires, donde comenzó a forjar su papel en la independencia .

Nacimiento de los Granaderos a Caballo

Ya en suelo rioplatense, San Martín fundó el Regimiento de Granaderos a Caballo y protagonizó la Revolución de octubre de 1812 contra el Primer Triunvirato, debilitado por derrotas militares en la Guerra de Independencia.

Con el Segundo Triunvirato, se reorganizó la causa revolucionaria que más tarde llevaría a la independencia americana. En San Lorenzo, San Martín tuvo su bautismo de fuego en el continente y comandó la única batalla que libró en el actual territorio argentino.

La batalla de San Lorenzo tuvo lugar el 3 de febrero de 1813

El cruce de los Andes y el retiro en Francia

Tras el histórico Cruce de los Andes, San Martín pasó a centrarse en la planificación y administración del Ejército de los Andes. Su última batalla activa fue Maipú en 1818. Luego delegó en líderes como José Antonio Sucre, quien comandó Ayacucho en 1824, el combate final de la independencia.

Finalmente, San Martín se retiró a Francia, donde resumió su vida con una célebre frase: “Mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles, mi edad media al de mi patria, creo que tengo derecho de disponer de mi vejez”.