Karol G hará historia en el medio tiempo de la NFL

Karol G está lista para sacudir uno de los escenarios más grandes del mundo. Será un momento que quedará grabado en la historia de la música y el deporte. La colombiana será la figura principal del show de medio tiempo en el partido NFL São Paulo 2025.

Karol G en Brasil El encuentro entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers tendrá lugar el 5 de septiembre en la Arena Corinthians de Sao Paulo. Más allá de lo deportivo, la jornada será especial porque la NFL transmitirá por primera vez un juego completo y gratuito a través de YouTube, permitiendo que personas de distintas regiones se conecten a la experiencia en vivo.

karolg Karol G Karol G expresó su emoción con frases cargadas de orgullo. Contó que desde hace años admiraba los espectáculos de medio tiempo y soñaba con estar en uno de ellos. Ahora que le toca a ella, lo considera un honor y una oportunidad de celebrar con su público latino, con Brasil como epicentro y con el mundo entero atento a su show.