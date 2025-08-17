Karol G hará historia en el medio tiempo de la NFL
Karol G demuestra que su talento rompe fronteras. Ahora tendrá la misión de poner sabor latino en esta cita deportiva.
Karol G está lista para sacudir uno de los escenarios más grandes del mundo. Será un momento que quedará grabado en la historia de la música y el deporte. La colombiana será la figura principal del show de medio tiempo en el partido NFL São Paulo 2025.
Karol G en Brasil
El encuentro entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers tendrá lugar el 5 de septiembre en la Arena Corinthians de Sao Paulo. Más allá de lo deportivo, la jornada será especial porque la NFL transmitirá por primera vez un juego completo y gratuito a través de YouTube, permitiendo que personas de distintas regiones se conecten a la experiencia en vivo.
Karol G expresó su emoción con frases cargadas de orgullo. Contó que desde hace años admiraba los espectáculos de medio tiempo y soñaba con estar en uno de ellos. Ahora que le toca a ella, lo considera un honor y una oportunidad de celebrar con su público latino, con Brasil como epicentro y con el mundo entero atento a su show.
La elección de Karol G refleja el crecimiento imparable de la música latina en escenarios globales. Después de triunfar en festivales como Coachella, llenar estadios en giras internacionales y arrasar en plataformas digitales, ahora se suma a la lista de artistas que han brillado en uno de los espectáculos más esperados del calendario deportivo.