Las imágenes de la sorpresiva nevada que cayó en las sierras de Córdoba

La llegada de una ciclogénesis al centro del país dejó una postal inesperada en Córdoba : este martes al mediodía cayó una sorpresiva nevada en la zona de las Altas Cumbres , tiñendo de blanco al Parador Giulio Cesare y al Camino del Peregrino, uno de los puntos más altos del recorrido serrano.

El fenómeno climático estuvo acompañado por lluvias, niebla y ráfagas de viento que redujeron la visibilidad y obligaron a la Policía Caminera a disponer el corte total de la ruta.

Se realizaron tareas de limpieza y remoción de hielo en distintos tramos, aunque las autoridades pidieron a los conductores evitar el sector y optar por caminos alternativos hasta nuevo aviso.

Las imágenes difundidas desde el parador Giulio Cesare muestran cómo los copos cubrieron el paisaje en cuestión de minutos, en un contexto de fuerte inestabilidad .

Nieve en las Altas Cumbres: cortaron el camino por acumulación de hielo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la irrupción del frente frío generó temperaturas de hasta 10 grados menos que los días previos, favoreciendo la caída de nieve en las cumbres cordobesas.

La nevada también se hizo sentir en el Camino del Peregrino, donde viajeros compartieron videos del trayecto completamente cubierto.

Las condiciones inestables continuarán durante las próximas horas con nuevas ráfagas y lluvias intermitentes, aunque se espera una mejoría recién desde el miércoles, cuando volverán temperaturas más templadas.