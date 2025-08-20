La tremenda racha negativa que intentará cortar el Deportivo Maipú ante San Martín de Tucumán

Deportivo Maipú visitará este miércoles a San Martín de Tucumán por un encuentro pendiente de la Primera Nacional. El historial es muy adverso para el Cruzado.

El Deportivo Maipú visitará este miércoles por la noche a San Martín de Tucumán por el encuentro pendiente de la fecha 25 del torneo de Primera Nacional. Se trata de un partido clave para el Cruzado en su objetivo de sumar para conseguir la clasificación a los playoff, pero el historial indica que será más que complicado.

El Botellero se presentará este miércoles a las 21:30 frente al Ciruja, que marcha séptimo con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto mendocino. Por su parte, los dirigidos por Alexis Matteo ocupan el último puesto de clasificación al reducido, por lo que buscará sumar para tomar distancia de Los Andes, que está una unidad por debajo y que además será su rival el próximo domingo.

La racha de derrotas a la que buscará poner fin el Deportivo Maipú Desde el regreso del Deportivo Maipú a la Primera Nacional mendocinos y tucumanos se enfrentaron en 6 ocasiones, con un saldo apabullante en favor del equipo del jardín de la república. Y es que los albirrojos se impusieron en todos los encuentros, tanto de locales como de visitantes. Además, el Cruzado solo consiguió marcar un gol, el cual convirtió Matías Viguet en la derrota en Tucumán en 2024. La racha de partidos que intentará cortar el Botellero es la siguiente:

2021 – Grupo A, Fecha 14, San Martín de Tucumán 2-0 Deportivo Maipú. 2021 – Grupo A, Fecha 31, Deportivo Maipú 0-2 San Martín de Tucumán. 2022 – Fecha 8, San Martín de Tucumán 1-0 Deportivo Maipú. 2024 – Fecha 2, Deportivo Maipú 0-2 San Martín de Tucumán. 2024 – Fecha 21, San Martín de Tucumán 2-1 Deportivo Maipú. 2025 – Fecha 8, Deportivo Maipú 0-1 San Martín de Tucumán.

El Cruzado solo ganó la primera vez que se enfrentaron Maipú 1992 El equipo del Deportivo Maipú que disputó el último partido en su primera etapa en el Nacional B en 1992. Libro Corazón Cruzado La primera vez que se vieron las caras Cruzados y Santos fue en la primera etapa del Deportivo Maipú en el por entonces Nacional B, más precisamente el 27 de agosto de 1989, cuando se impusieron los mendocinos por 1 a 0 en la Ciudadela. Sin embargo, en la segunda rueda, en febrero de 1990, llegó la primera victoria tucumana en calle Vergara por 2 a 1. En ambos encuentros marcó para el Botellero Gustavo Navarro.