Deportivo Maipú juega un partido clave en Tucumán: el Cruzado, obligado a sumar para no caerse

Deportivo Maipú juega este miércoles por la noche el partido pendiente de la fecha 25. El Cruzado se pone al día desde las 21.30 en Tucumán, cuando enfrente a San Martín , en un encuentro clave para ambos.

El equipo que dirige Alexis Matteo , con 36 puntos, está octavo en la tabla de posiciones de la zona A y, aún ganando no alcanzaría al séptimo, que es justamente el Santo tucumano, con 40.

Por el momento, el Botellero estaría clasificando a la próxima instancia pero no puede seguir dejando puntos en el camino porque tiene al acecho a los de abajo. Sobretodo, a Los Andes , que es justamente el rival del fin de semana.

Pensando en el equipo titular, el DT Cruzado haría al menos una modificación respecto al equipo que cayó 1 a 0, el viernes por la noche ante Gimnasia y Tiro de Salta, de visitante.

El entrenador no se fue muy conforme con varios aspectos del juego. Uno de ellos es el defensivo, por lo que regresaría al equipo titular Áaron Agüero en reemplazo de Lucas Faggioli .

Al mismo tiempo, Matteo también analiza la inclusión de Matías Villarreal en lugar de Franco Saccone en la mitad de la cancha.

De esta manera, los once botelleros para enfrentar a San Martín en la Ciudadela serían: Ignacio Pietrobono, Luciano Paredes, Áaron Agüero, Luciano Arnijas y Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Matías Villarreal o Franco Saccone, Gastón Mansilla y Emiliano Ozuna, Marcelo Eggel y Pio Bonacci.

Preocupación por los amonestados

El cuerpo técnico del Deportivo Maipú ve el encuentro del próximo fin de semana, precisamente el domingo a las 15.30 de local, ante Los Andes, como una final, un mano a mano clave por la clasificación.

Es por ello que preocupa la situación de dos titulares para el encuentro de este miércoles ante los tucumanos: tanto Marcelo Eggel como Luciano Arnijas acumulan 4 tarjetas amarillas en el campeonato y, en caso de que los amonesten, se perderían el choque con el Milrrayitas. Será decisión del DT cuidarlos o priorizar este partido, pase lo que pase, y después pensar en Los Andes.

El árbitro del partido de hoy será Carlos Córdoba y el encuentro será televisado por TyC Sports Play.