¡A trepar posiciones! Deportivo Maipú visita a Gimnasia y Tiro de Salta en la lucha para llegar al reducido

El Deportivo Maipú visitará a Gimnasia y Tiro de Salta a las 22 en un partido crucial en la lucha por clasificarse al reducido de la Primera Nacional.

Marcelo Eggel marcó un golazo de tiro libre en la victoria del Deportivo Maipú ante Tristán Suárez.

El Deportivo Maipú tendrá un difícil compromiso este viernes por la noche cuando visite a Gimnasia y Tiro de Salta en un partido crucial en la lucha por clasificarse al reducido de la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la fecha 27, será a las 22, con arbitraje de Adrián Franklin.

El conjunto Cruzado llega con buen ánimo luego de la victoria como local en la fecha pasada ante Tristán Suárez, gracias a un golazo de tiro libre de Marcelo Eggel. De esa forma, el equipo de Alexis Matteo se ubica octavo en la tabla de posiciones de la Zona A con 36 puntos, por lo que estaría ingresando al reducido en el último lugar. Por su parte, el conjunto Albo cuenta con apenas un punto más que el Deportivo Maipú, por lo que es una buena oportunidad de trepar posiciones.

Asimismo, Gimnasia y Tiro buscará hacerse fuerte como local en el estadio David Michel Torino, conocido como el Gigante del Norte, de la provincia de Salta, luego de haber igualado sin tantos en su visita a Lomas de Zamora frente a Los Andes.

Los convocados en el equipo Cruzado Estos son los convocados por Alexis Mateo en el Deportivo Maipú para el partido contra Gimnasia y Tiro de Salta por la Primera Nacional: Arón Agüero, Luciano Arnijas, Juan Cruz Arno, Pío Bonacci, Mirko Bonfigli, Agustín Bustinduy, Marco Campagnaro, Juan Pablo De la Reta, Marcelo Eggel, Lucas Faggioli, Agustín Gaitán, Nahuel Galardi, Gastón Mansilla, Emiliano Ozuna, Luciano Paredes, Ignacio Pietrobono, Franco Saccone, Iván Sandoval, Rubens Sambueza, Tomás Silva, Matías Villarreal.

En la primera fase se impuso el Deportivo Maipú En el partido disputados por Cruzados y Albos en la primera fase, el Deportivo Maipú, que era dirigido por Juan Manuel Sara, venció 1 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta con gol de Marcelo Eggel en el estadio Omar Higinio Sperdutti.