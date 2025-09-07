El insólito pedido de Nahir Galarza, la mujer más joven en ser condenada a prisión a perpetua
Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo. Qué solicitó la defensa de la joven.
Ocho años después de haber sido condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza le pidió a la Justicia de Entre Ríos que le permitan tener celular y acceder a las redes.
Fue el abogado de la joven, Augusto Lafferriere, quien presentó la solicitud ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, bajo la titularidad de la jueza Elena Margarita Vicari.
Cuáles fueron los argumentos
Lafferriere destacó el comportamiento de Galarza en la cárcel. Según indicó, desde que fue alojada en la Unidad Penal N°6 de Paraná, la joven completó más de 15 cursos. Además, se encuentra cursando una carrera terciaria en Psicología Social.
Según informó el Diario UNO de Entre Ríos, el juzgado ordenó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), que contará con un plazo de 24 horas para expedirse sobre la solicitud de Galarza.
En declaraciones recientes, Lafferriere explicó que, en 2031, cuando se cumpla la mitad de la condena, Galarza podría solicitar salidas transitorias con fines familiares o sociolaborales.