Tragedia en la 9 de Julio: un automovilista murió tras un paro cardíaco en plena avenida

Un conductor que circulaba en una camioneta Renault Duster negra falleció esta mañana tras sufrir un paro cardíaco mientras manejaba por la avenida 9 de Julio.

La avenida 9 de Julio continúa con tránsito reducido hasta que las autoridades finalicen el operativo.

Un automovilista murió esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires luego de sufrir un paro cardíaco mientras conducía por la avenida 9 de Julio. El hecho se produjo cerca de las 7 horas, a la altura de la intersección con Adolfo Alsina, en sentido hacia el barrio porteño de Retiro.

Así quedó frenado el auto en la 9 de julio TRAGEDIA EN 9 De Julio

La víctima, que circulaba en una camioneta Renault Duster negra, perdió el control tras descompensarse y el vehículo quedó detenido sobre el cordón de la vereda, frente al Metrobus. Afortunadamente, el episodio no provocó un accidente de mayor gravedad ni involucró a otros vehículos o peatones.

Al lugar llegaron rápidamente varios móviles de la Policía de la Ciudad junto con personal del SAME, quienes constataron el fallecimiento del conductor en el acto. La zona continúa con tránsito reducido hasta que las autoridades finalicen el operativo.