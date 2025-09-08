Salvaje golpe comando a una estación de servicio: se llevaron más de 20 millones en segundos

El golpe comando tuvo lugar en una estación de servicio Puma, ubicada en el cruce de las avenidas Juan Bautista Justo y Jacinto Peralta Ramos.

La secuencia completa fue registrada por la cámara de seguridad del lugar.

Golpe comando a una estación de servicio de Mar del Plata

El hecho ocurrió este lunes por la mañana, cerca de las 3.45, en una estación de servicio Puma, ubicada en el cruce de las avenidas Juan Bautista Justo y Jacinto Peralta Ramos. Allí, los ladrones se bajaron de un auto Volkswagen Trend color blanco y amenazaron a los trabajadores.

En las imágenes se observa que los delincuentes llevaban pasamontañas para evitar ser identificados. Luego, en el video se ve que mientras uno de ellos amenazaba a punta de pistola a uno de los trabajadores de la estación de servicio, los demás utilizaron un ariete para romper la puerta de acceso a la oficina del encargado.

Una vez dentro, se robaron los 20 millones de pesos que estaban en la caja registradora y se dieron a la fuga. En el lugar se hizo presente personal policial y Científica, quienes llevaron adelante las pericias de rigor para recabar pruebas de interés para la causa.