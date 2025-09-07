Se robó dos focos y lo detuvieron por las cámaras: tenía un pedido de captura

Dos delincuentes se treparon para robar el foco del cartel luminoso de un local, pero fueron seguidos por las cámaras y capturados a pocos metros.

Dos delincuentes, uno con pedido de captura, fue detenido insólitamente luego de robarse dos focos de un cartel luminoso en un negocio de Maipú. Fue seguido por las cámaras de seguridad por parte del personal del monitoreo y reconocido a cuadras del hecho.

El robo se produjo en la intersección de Ruta 50 y Serpa, del distrito de Rodeo del Medio. Allí, los dos delincuentes escalaron una garita y manipularon el cartel led luminoso en el comercio. Las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) capturaron el momento y dieron aviso a la dependencia.

Rápidamente se desplazaron dos movilidades, cuyos efectivos lograron localizar a los sospechosos y recuperar los focos sustraídos.

Uno de ellos contaba con medidas pendientes, incluida una orden de captura y comparendo. Por tal motivo, le dieron intervención a la Ayudante Fiscal de turno en la jurisdicción.

