Desesperada búsqueda de una adolescente en Córdoba: quién es y cuándo desapareció

La ciudad de Córdoba se encuentra conmovida por la desaparición de Candelaria del Valle González Fonseca , una adolescente de 16 años que fue vista por última vez el sábado 23 de agosto.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba , la joven se retiró de su domicilio, ubicado en el barrio Patricios de la capital, y desde entonces se desconoce su paradero. Por ello, la fiscalía solicitó la colaboración de la comunidad para poder dar con el paradero de la menor.

De acuerdo con las características proporcionadas por las autoridades, Candelaria mide 1.47 metros de altura, tiene una contextura robusta, tez trigueña y ojos marrones. Su cabello está teñido de color rojo y cuenta con varios tatuajes en su cuerpo, entre ellos el nombre "Daiana" en su antebrazo izquierdo, un ojo de búho, un león en su pierna izquierda. Asimismo, detallaron que tiene un piercing en el labio.

En cuanto a su vestimenta, Candelaria llevaba puesta una campera inflable azul marino, una remera verde con rayas negras, un pantalón cargo negro y zapatillas blancas el día que se fue de su hogar.

Cómo dar aviso del paradero de Candelaria

Las autoridades instan a cualquier persona que pueda tener información sobre su paradero a que se comunique con la Unidad Judicial 12 o llame al número 351-5642877. También se puede acercar a la calle José Villegas 2100, en el barrio Patricios, para aportar cualquier dato que sea relevante.

La desaparición de Candelaria ha generado preocupación entre sus familiares y la comunidad, quienes esperan que su paradero sea esclarecido rápidamente. Se trata de una chica que ya había sido reportada como desaparecida en abril del mismo año y en noviembre del 2024. En ese momento, desde la Fiscalía informaron que la menor se encontraba bajo tratamiento médico psiquiátrico.