Cuchi Corral, un paraíso que convoca a pilotos de parapente de todo el mundo

A pocos kilómetros de La Cumbre, en la provincia de Córdoba, se encuentra Cuchi Corral, uno de los sitios más emblemáticos para la práctica del parapente en Argentina. Con su mirador de más de 400 metros de desnivel, historia jesuítica y un paisaje imponente, este paraje se consolidó como destino turístico y deportivo de alcance internacional.

El instructor de parapente Pablo Jaraba, profundo conocedor del lugar, explicó que Cuchi Corral no solo se destaca por ser una de las rampas naturales más utilizadas para el parapente y el ala delta, sino también por su enorme riqueza histórica.

Jaraba contó que antiguamente allí funcionó una estancia jesuítica que formaba parte del sistema de abastecimiento del Camino Real, vinculada con la iglesia de La Candelaria. Por esa razón, en 1940 fue declarado patrimonio histórico nacional.

cuchi corral 5 Paisaje e historia Jaraba describió a Cuchi Corral como un cordón montañoso llamado Sierra de Cuniputo que nace en la Pampa de Olén, cerca del dique La Falda, y se extiende hasta la zona de San Marcos Sierras, marcando el límite entre los departamentos Punilla y Cruz del Eje. Ese paisaje, remarcó, ofrece un hábitat único para fauna autóctona como pecaríes, cabras del monte, pumas y aves majestuosas como cóndores y águilas moras.

cuchi corral 3 En el plano deportivo, el instructor recordó que fue a comienzos de los años 80 cuando empezaron a realizarse vuelos de ala delta en la zona, y poco después el parapente encontró en este sitio condiciones ideales gracias a su geología particular.