La leyenda de la Quebrada de las Señoritas, el trekking que es furor en Jujuy

En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, a pocos kilómetros del pintoresco pueblo de Uquía, se alza un paisaje que parece sacado de otro mundo: la Quebrada de las Señoritas. Este cañón de paredes rojizas y formaciones rocosas imponentes no solo cautiva por su belleza, sino también por la leyenda que envuelve su origen.

La historia comienza en el siglo XVI, cuando el cacique Atahualpa fue capturado por los conquistadores españoles en Cajamarca. Para obtener su libertad, ofreció llenar una habitación con oro y dos con plata.

Según la leyenda local, un grupo de mujeres incas, conocidas como las "señoritas", partió desde el Perú llevando consigo grandes cantidades de oro. Perseguidas por los invasores españoles, huyeron y quedaron atrapadas en las quebradas. Se dice que en algún lugar de la Quebrada de Humahuaca yace escondido aquel preciado tesoro.

Para salvar el tesoro, ofrecieron sus vidas a la Pachamama, la madre tierra . En agradecimiento, la Pachamama erigió las formaciones rocosas que hoy conocemos como la Quebrada de las Señoritas.

El intenso color rojo de las paredes rocosas de la quebrada es interpretado por muchos como un símbolo de la sangre derramada por las señoritas en su sacrificio. Este tono vibrante no solo embellece el paisaje, sino que también recuerda la valentía y el amor por su tierra que estas mujeres demostraron.

quebrada de las señoritas (5)

Un destino turístico con historia

Hoy en día, la Quebrada de las Señoritas es un destino turístico imperdible para quienes visitan la provincia de Jujuy. El trekking por este cañón ofrece una experiencia única, combinando belleza natural con una rica carga histórica y cultural. Los visitantes pueden recorrer el lugar con guías locales, quienes comparten las leyendas y secretos de este mágico rincón del norte argentino .

QUEBRADA DE LAS SEÑORITAS

Hay dos travesías que pueden hacerse: el tramo corto tiene una duración de una hora y media, mientras que el otro se extiende por casi tres horas, dependiendo del ritmo y las paradas para fotos. Este último tiene una dificultad moderada.

Requisitos: Es obligatorio ir acompañado de un guía autorizado, quien puede contratarse en la entrada, donde también se paga el derecho al parque.

Acceso: El sendero comienza en el pueblo de Uquía. La parte inicial puede recorrerse en vehículo, pero se recomienda caminar para disfrutar del paisaje.

Paisaje: Durante el recorrido, se atraviesa un cañón de paredes rojizas, con formaciones geológicas únicas y vistas panorámicas.

Carnaval en Uquía: Desentierro del Diablo

Durante el Carnaval, Uquía y la Quebrada de las Señoritas celebra una de las tradiciones más emblemáticas de la región: el desentierro del Diablo. Este evento marca el inicio de las festividades y atrae a miles de turistas nacionales e internacionales.

quebrada de las señoritas (3)

La celebración incluye danzas, música y la simbólica bajada de los diablos desde el Cerro, una tradición que fusiona creencias indígenas y europeas, representando la lucha entre el bien y el mal.

La temporada alta en Uquía coincide con las festividades de Carnaval, que suelen celebrarse en febrero. Sin embargo, la Quebrada de las Señoritas es un destino atractivo durante todo el año, ofreciendo un entorno tranquilo y paisajes impresionantes en cualquier estación.