El club River Plate de Inrriville deberá pagar una indemnización por la muerte de un menor de edad

El menor desapareció durante una fiesta y luego fue hallado sumergido en la profundidad de la pileta olímpica del club.

El Club Atlético River Plate de la localidad de Inrriville, provincia de Córdoba, deberá pagar una indemnización por la muerte de un nene. La Justicia le atribuyó a la entidad deportiva el 80% de la responsabilidad en el fallecimiento.

El hecho ocurrió en el verano, durante una fiesta que se desarrolló en el quincho del club River Plate. Aquel día, el joven desapareció durante el evento, por lo que sus padres comenzaron a buscarlo por el predio. Minutos después, el menor fue hallado sumergido en la profundidad de la pileta olímpica.

Por lo tanto, los padres de la víctima demandaron al club por daños y perjuicios. Sin embargo, desde River Plate de Inrriville plantearon que los padres del nene omitieron el deber de vigilancia.

La decisión de la Justicia ante lo ocurrido en el Club Atlético River Plate A pesar de esto, el juez Edgar Amigó Aliaga consideró probado que la piscina tenía agua estancada casi al tope de su capacidad y con algas color verde. También, concluyó que el cerramiento perimetral de la pileta “no cumplía acabadamente con la finalidad de impedir el ingreso de personas” y que “no existía personal encargado de vigilar a las personas que circulaban por el sector”.