Determinaron que el hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer

Nicolás Mattioli , hijo del reconocido cantante de cumbia Leo Mattioli , será juzgado por atropellar y matar a la ciclista Claudia Laura Decurgez, en la ciudad santafesina de Santo Tomé, septiembre de 2024. La Cámara de Apelaciones de la provincia confirmó esta decisión a pesar de los intentos del acusado de evitar el juicio.

La tragedia ocurrió el sábado 21 de septiembre del año pasado, minutos antes de las 8:00 de la mañana, cuando Mattioli , de 32 años, conducía su camioneta Ford Ranger a 53 kilómetros por hora por la avenida Richieri, en cercanías de la intersección con la calle Libertad.

Según la acusación, el cantante no tomó las precauciones necesarias mientras circulaba, lo que resultó en un atropello fatal contra Decurgez, quien se desplazaba en bicicleta sobre la margen derecha de la calzada. De acuerdo con la fiscalía, Mattioli no advirtió la presencia de la víctima y la embistió desde atrás, provocando que ella saliera despedida y cayera a un costado de la vía. Como consecuencia del impacto, Decurgez sufrió un grave traumatismo de cráneo que le ocasionó la muerte poco después del accidente.

El accidente fue registrado por cámaras de seguridad cercanas al lugar , lo que permitió a la fiscalía confirmar la versión de los hechos.

Los intentos de Nicolás Mattioli para evitar el juicio

Tras el atropello, el músico intentó desvincularse de la responsabilidad del siniestro vial, alegando que la ciclista se había cruzado frente a su camioneta, pero dicha declaración fue rápidamente desmentida por las imágenes de las cámaras de seguridad.

A lo largo del proceso judicial, Mattioli intentó evitar el juicio oral ofreciendo una compensación económica de 10 millones de pesos como reparación, pero la jueza María Celeste Minniti desestimó la propuesta al considerarla inapropiada para el tipo de delito que se le imputa. En mayo, Minniti había rechazado la solicitud de suspensión del juicio, y en la Cámara de Apelaciones, la jueza Marta Feijoó ratificó que el caso debía resolverse en un juicio oral y público por homicidio culposo.