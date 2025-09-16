Hallaron a una mujer asesinada a balazos y con cortes en el cuerpo en Neuquén

Un familiar encontró a la mujer sin vida en su domicilio. En estos momentos, el principal sospechoso se encuentra prófugo.

El escalofriante hallazgo ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle El Maíz, entre Papa y La Vid, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.

Un aberrante hallazgo tuvo lugar en la provincia de Neuquén, donde una mujer fue encontrada sin vida en su casa. La fiscalía investiga el hecho como un femicidio y en estos momentos, el principal sospechoso sería la pareja de la mujer.

El trágico descubrimiento ocurrió el domingo, en un domicilio ubicado sobre la calle El Maíz, entre Papa y La Vid, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza. Un familiar de la víctima, acudió a la vivienda y al entrar, se encontró con una escalofriante escena.

Según indicó el comisario Juan Carlos Barroso, la víctima, identificada como Jessica Scarione (35), presentaba dos disparos de arma de fuego y heridas cortantes. Además, los vecinos detallaron que el viernes por la noche escucharon una pelea.

La causa se encuentra a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, quien investiga el hecho como un femicidio. En estos momentos, se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de Scarione.

Neuquén femicidio sospechoso Policía de Neuquén