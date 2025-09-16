Armado y entre amenazas se robó la recaudación de un comercio mayorista en Godoy Cruz
Un hombre armado robó un comercio mayorista durante la noche del lunes en Godoy Cruz y se llevó miles de pesos en efectivo.
Un hombre entró a un mayorista, y por medio de amenazas y con un arma de fuego en mano, logró robar unos 30 mil pesos durante la noche de este lunes. El violento robo se perpetró en el barrio Villa del Parque, en Godoy Cruz.
Cómo fue el robo
Una mujer de 26 años, quien trabaja en el comercio afectado, fue quien recibió las amenazas del delincuente minutos antes de las 22. En el local también se encontraba una pareja comprando.
Como resultado, el malviviente sustrajo 30 mil pesos de la recaudación del día y huyó. El sujeto aún no fue identificado.
La denuncia fue radicada en la Comisaría 50 e intervino el ayudante fiscal en turno de la Oficina Fiscal Godoy Cruz del departamento.