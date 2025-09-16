Armado y entre amenazas se robó la recaudación de un comercio mayorista en Godoy Cruz

Un hombre armado robó un comercio mayorista durante la noche del lunes en Godoy Cruz y se llevó miles de pesos en efectivo.

El comercio donde tuvo lugar el violento robo.

Cómo fue el robo Una mujer de 26 años, quien trabaja en el comercio afectado, fue quien recibió las amenazas del delincuente minutos antes de las 22. En el local también se encontraba una pareja comprando.

Como resultado, el malviviente sustrajo 30 mil pesos de la recaudación del día y huyó. El sujeto aún no fue identificado.