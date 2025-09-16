Estaba fugitivo desde 2022 por homicidio y terminó detenido por un robo

Un joven de 21 años, conocido como “Burro”, fue capturado en Misiones tras ser acusado de un robo . Durante la identificación, la Policía confirmó que tenía pedido de captura vigente por un homicidio ocurrido en 2022, cuando un hombre fue asesinado a balazos frente a su casa.

El detenido fue identificado como José Antonio De La Cruz , alias “Burro”, quien cayó tras un hecho delictivo ocurrido el 9 de septiembre de este año. En ese marco, al verificar sus antecedentes, surgió que era fugitivo del crimen de Antonio “Toño” Ledesma, cometido tres años antes.

Las autoridades detallaron que, en el homicidio , la víctima recibió un disparo en el abdomen. Los atacantes se movilizaban en un Chevrolet Vectra negro y lo abordaron frente a su domicilio, a mediados de septiembre de 2022.

Durante las primeras etapas de la investigación , fueron detenidos dos sospechosos de 25 y 50 años. Además, se identificó a dos hermanos, hijos del mayor de los aprehendidos. Entre los señalados figuraba De La Cruz, quien logró mantenerse prófugo casi tres años.

En un principio, la causa fue caratulada como homicidio agravado, pero en abril de 2023, con la llegada de un nuevo fiscal, la tipificación se modificó a homicidio en riña. Ese cambio permitió que los acusados recuperaran la libertad bajo excarcelación.

Tras su captura, se espera que De La Cruz preste declaración indagatoria tanto por el robo reciente como por el homicidio que lo mantenía en condición de prófugo. Fuentes judiciales anticipan que se avanzará en paralelo con ambas causas.