De suicidio a homicidio: se lanzó de un cuarto piso y terminó matando a un peatón

Una anciana murió tras ser aplastada por un hombre que intentaba quitarse la vida en Milan. El hombre sobrevivió y fue acusado de homicidio involuntario.

Un dramático episodio conmovió a la ciudad de Milan el domingo por la noche, cuando un hombre de 70 años que intentaba suicidarse saltando desde el balcón de su casa cayó sobre una mujer de 83 años que pasaba por el lugar. La víctima, identificada como Francesca Manno, falleció en el acto, mientras que el hombre fue hospitalizado y enfrenta cargos por homicidio involuntario.

El suceso ocurrió en via Fratelli di Dio, en el barrio de Baggio. Según testigos, el hombre saltó desde un cuarto piso, impactando directamente sobre la transeúnte en el patio interior del edificio.

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato, pero los intentos de reanimar a la mujer fueron en vano. La víctima murió en el lugar debido a la violencia del impacto. En cambio, el hombre sobrevivió, probablemente porque la caída fue amortiguada al golpear a la anciana. Fue trasladado en estado crítico al hospital de Niguarda, aunque su vida no corre peligro.

Hipótesis inicial y reconstrucción de los hechos Al principio, los investigadores pensaron en un posible doble suicidio, ya que ambos vivían en el mismo edificio. Sin embargo, rápidamente se comprobó que no existía relación entre ellos.

Los Carabinieri de la unidad operativa de radiomóviles y de la comisaría de San Cristoforo realizaron las primeras indagaciones en el lugar de los hechos, determinando que la víctima fue alcanzada accidentalmente.