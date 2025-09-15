Israel pretende construir en Gaza un "vecindario de lujo" sobre las ruinas y la devastación

Según el ministro de Seguridad de Israel, piensan en construir espacios de opulencia, sobre las ruinas de Gaza, donde ya hay 64.900 muertos y 165.000 heridos.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha abogado este lunes por construir un "vecindario de lujo" sobre las ruinas de la Franja de Gaza, al tiempo que ha defendido la importancia de promover una "migración voluntaria" fuera del enclave palestino una vez finalice la ofensiva.

"Vamos a terminar la misión, a ocupar Gaza y a impulsar un proceso migratorio", ha apuntado durante una intervención ante altos cargos de la Policía israelí con motivo de un brindis celebrado de cara a la festividad de Rosh Hashaná, el año nuevo judío.

Así, ha asegurado que una vez se cumple con lo previsto, "se establecerá en la zona un vecindario en el que residirán los agentes de Policía". "Cerca de la costa. Será perfecto", ha afirmado, al tiempo que ha descrito este vecindario como "lujoso" y con vistas al Mediterráneo.

Israel y la pena de muerte en Gaza "Ha llegado el momento de asentarse, de la migración voluntaria (de gazatíes). Hay que imponer la pena de muerte para todos aquellos terroristas", ha apuntado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Así se ha referido a la propuesta de ley presentada para aplicar la pena de muerte a los "terroristas palestinos" después del ataque perpetrado la semana pasada en Jerusalén, donde se registró un tiroteo en una parada de autobús que se saldó con seis muertos.