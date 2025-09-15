Madeleine McCann: por qué el principal sospechoso vuelve a estar en la mira después de años

El caso de Madeleine McCann vuelve a cobrar relevancia luego de que Christian Brueckner , ciudadano alemán señalado como principal sospechoso por la desaparición ocurrida en 2007 en Portugal, rechazara una solicitud de entrevista de la Policía Metropolitana de Londres a días de recuperar la libertad en Alemania .

Las fuerzas de seguridad británicas informaron que enviaron una carta rogatoria internacional para interrogarlo, pero la petición fue desestimada por el propio Brueckner. “Hemos solicitado una entrevista con este sospechoso alemán, pero, por razones legales, solo puede realizarse mediante una carta rogatoria internacional, que ya se ha presentado. Posteriormente fue rechazada por el sospechoso”, explicó el inspector jefe detective Mark Cranwell.

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 de un complejo turístico en Praia da Luz, en el Algarve, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. El caso generó una búsqueda internacional y un amplio interés mediático que se mantiene hasta la actualidad. A pesar de los numerosos operativos realizados en Portugal y Alemania , la niña nunca fue encontrada.

Christian Brueckner, actualmente preso en Alemania por otro delito, continúa siendo el principal sospechoso del caso.

La policía británica confirmó que Brueckner, de 49 años, continúa siendo sospechoso en su investigación. “Podemos confirmar que este individuo sigue siendo sospechoso en la investigación de la Policía Metropolitana”, señaló la fuerza en un comunicado.

“Durante varios años hemos colaborado estrechamente con nuestros colegas policiales en Alemania y Portugal para investigar la desaparición de Madeleine McCann y ayudar a su familia a comprender lo ocurrido la noche del 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz”, añadió Cranwell en su declaración.

Antecedentes judiciales

Brueckner se encuentra actualmente detenido en Alemania por la violación de una mujer de 72 años cometida en Praia da Luz en 2005. Fue condenado a siete años de prisión y su excarcelación se prevé para esta semana. Además de ese delito, posee antecedentes por abuso infantil y tráfico de drogas.

En 2020, las autoridades alemanas anunciaron que consideraban a Madeleine muerta y que Brueckner era el principal responsable, aunque nunca fue acusado formalmente por la desaparición. El sospechoso ha negado cualquier implicación.

A mediados de este año, la policía portuguesa y alemana realizó una búsqueda de cuatro días en el Algarve en busca de nuevas pruebas, sin que se informaran resultados concluyentes.