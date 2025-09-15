A un paso de la guerra mundial: la dura advertencia de Rusia a la OTAN

Rusia dice que el derribo de drones rusos en Ucrania por parte de países de la OTAN supondría "una guerra" con esa alianza de potencias occidentales.

Los drones de Rusia y los de Ucrania concentran protagonismo en este guerra. Foto: Efe.

El expresidente de Rusia, Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, ha advertido este lunes de que el derribo de drones rusos en Ucrania por parte de países de la OTAN implicaría el estallido de una guerra mundial entre Moscú y la Alianza Atlántica.

"La aplicación de la idea provocativa de Kiev y otros idiotas sobre la creación de una 'zona de exclusión aérea' sobre Ucrania y la capacidad de países de la OTAN de derribar drones rusos únicamente significarán una guerra entre la OTAN y Rusia", ha dicho.

"Hay que llamar a las cosas por su nombre", ha subrayado, al tiempo que ha ironizado con la "poderosa iniciativa europea 'Centinela Oriental'". "Parece que eso es todo lo que queda de la Coalición de los Voluntarios", ha zanjado en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

La OTAN presiona a Rusia El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes la puesta en marcha de una nueva iniciativa para reforzar las medidas de vigilancia y los sistemas de defensa en el flanco oriental de la Alianza, en una respuesta directa a la reciente incursión de drones de Rusia en el espacio aéreo de Polonia.

Mark Rutte Mark Rutte, de la OTAN, confronta a Rusia en Ucrania. Foto Efe EFE