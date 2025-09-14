Polonia y la OTAN pusieron en marcha la operación "Centinela oriental" tras la incursión de drones rusos

Polonia confirmó el inicio de la operación militar "Centinela oriental", una iniciativa de la OTAN anunciada el viernes por el secretario general de la Alianza, Mark Rutte. La medida se adoptó después de que varios drones rusos violaran el espacio aéreo polaco en la noche del 9 al 10 de septiembre.

El ministro de Defensa, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, afirmó: "La operación de la OTAN Centinela oriental, que defenderá, junto con nuestros aliados, la seguridad de Europa, ha comenzado", según un comunicado difundido por su cartera en la red X. El funcionario describió como "impresionante" la actuación de las fuerzas aliadas durante el incidente e hizo hincapié en la interoperabilidad y la capacidad operativa desplegada.

Kosiniak-Kamysz agradeció el apoyo recibido: "Doy las gracias a todos los que participaron: a la Fuerzas Aérea del Reino de los Países Bajos, a nuestros aliados de Italia y la República Federal de Alemania, y a todos los que declararon su apoyo, encabezados por Estados Unidos, los países nórdicos y bálticos, toda Europa Occidental, Francia y Reino Unido. Gracias a todos los que están comprometidos con nuestra causa común" .

El ministro añadió que los hechos constituyeron una prueba para la eficacia y la preparación del Ejército polaco, así como para la fortaleza de la OTAN y la Unión Europea frente a los desafíos de la guerra híbrida. "Si alguien cree que la guerra no le concierne, que los ataques en el ciberespacio o la desinformación no le conciernen, la noche del martes al miércoles, del 9 al 10 de septiembre de 2025, demostró que todo lo que hace la Rusia neoimperialista al atacar Ucrania también afecta muy directamente a Polonia, al flanco oriental de la OTAN y a toda Europa", subrayó.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas señaló en otro comunicado que las acciones de la Alianza no se limitaron a responder a incidentes aislados. "Centinela oriental no es sólo una nueva iniciativa, es una señal clara: las fronteras de la OTAN son inviolables y la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo una prioridad", destacó el organismo, que agradeció a los aliados su solidaridad y la decisión de enviar tropas.

El Estado Mayor del Ejército de Polonia confirmó el comienzo formal de la operación con la publicación de un video en el que se observa el aterrizaje de un avión de transporte militar francés A400 en la base de Misk Mazowiecki. La grabación estuvo acompañada de la frase: "La operación Centinela oriental ha comenzado".

De acuerdo con el portal RMF FM, la aeronave trasladó armamento destinado a los cazas Rafale, que ya habrían sido desplegados en territorio polaco.