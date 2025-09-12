La guerra de Ucrania y Rusia y el invierno: la Unión Europea ayudará ante el frío extremo

La Unión Europea avisa que destinará 40 millones de euros para ayudar a Ucrania, que soporta una guerra de años con Rusia, ante la llegada del invierno.

La Unión Europea ha anunciado una ayuda adicional de 40 millones de euros para asistir a Ucrania en su preparación para afrontar las temperaturas extremas en el que será el cuarto invierno que vive el país desde que Rusia lanzó la invasión en febrero de 2022 y destruyó infraestructuras energéticas estratégicas del país.

"Con esta ayuda reafirmamos nuestro compromiso hacia el pueblo de Ucrania con solidaridad, humanidad y determinación", ha afirmado en un comunicado la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Los fondos comunitarios se destinarán a dar apoyo a los socios humanitarios de la Unión Europea desplegados en la región, pero también a costear la reparación de casas y centros de atención para los desplazados y garantizar el acceso al agua, saneamiento y calefacción.

Ucrania necesita combustible También se destinará a Ucrania parte al envío de combustibles sólidos, aparatos de calefacción y material de aislamiento; así como de puntos de calefacción de emergencia.

Los civiles ucranianos siguen recibiendo ataques rusos. Foto: Efe. Los civiles Ucrania necesitan combustibles para protegerse el duro invierno. Foto: Efe. EFE