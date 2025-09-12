La guerra de Ucrania y Rusia y el invierno: la Unión Europea ayudará ante el frío extremo
La Unión Europea avisa que destinará 40 millones de euros para ayudar a Ucrania, que soporta una guerra de años con Rusia, ante la llegada del invierno.
La Unión Europea ha anunciado una ayuda adicional de 40 millones de euros para asistir a Ucrania en su preparación para afrontar las temperaturas extremas en el que será el cuarto invierno que vive el país desde que Rusia lanzó la invasión en febrero de 2022 y destruyó infraestructuras energéticas estratégicas del país.
"Con esta ayuda reafirmamos nuestro compromiso hacia el pueblo de Ucrania con solidaridad, humanidad y determinación", ha afirmado en un comunicado la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.
Te Podría Interesar
Los fondos comunitarios se destinarán a dar apoyo a los socios humanitarios de la Unión Europea desplegados en la región, pero también a costear la reparación de casas y centros de atención para los desplazados y garantizar el acceso al agua, saneamiento y calefacción.
Ucrania necesita combustible
También se destinará a Ucrania parte al envío de combustibles sólidos, aparatos de calefacción y material de aislamiento; así como de puntos de calefacción de emergencia.
Según indican los servicios comunitarios, se dedicará una "atención especial" a los grupos más vulnerables como las personas de mayor edad, los niños, discapacitados y familias desplazas que viven en centros colectivos. Dpa