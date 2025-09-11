Ucrania pide más sanciones para Rusia, que sigue avanzando con sus ataques

El presidente de Ucrania , Volodimir Zelenski, ha reclamado a sus socios la aprobación cuanto antes de un nuevo y "contundente" paquete de sanciones contra Rusia , "la mejor respuesta" a su juicio a la incursión el miércoles de cerca de una veintena de drones rusos en Polonia y, por consiguiente, "en territorio de la UE".

Zelenski, que ha calificado de "deliberada" dicha incursión pese a los alegatos d Moscú, ha citado como "prioridades" de los futuros castigos a la banca rusa y la 'flota fantasma' a través de la cual Moscú seguiría exportando energías fósiles a otros países.

"También estamos preparando una herramienta europea para bloquear el acceso de Rusia a bienes críticos y bloquear los esquemas concebidos para eludir las sanciones ", ha añadido el mandatario ucraniano en redes sociales.

En este sentido, ha apelado tanto a la UE como Estados Unidos para que, juntos, impongan "todo el peso" de las sanciones contra Moscú y atajen "especialmente" cualquier posible ingreso derivado del petróleo o el gas, clave para la economía rusa.

Rusia avanza en Ucrania

El Gobierno de Rusia ha asegurado este jueves que sus tropas han logrado hacerse con el control de una nueva localidad en la provincia de Dnipropetrovsk, situada en el este de Ucrania y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, donde ha logrado diversos avances durante las últimas semanas.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha apuntado en un breve mensaje publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Sosnovka, en la provincia de Dnipropetrovsk, gracias a labores ofensivas activas", sin que Kiev se haya pronunciado al respecto de los ataques.

Rusia ha anunciado durante las últimas semanas la toma de diversas localidades en esta provincia, después de que Ucrania reconociera a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en Dnipropetrovsk, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania. Dpa