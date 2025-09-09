Rusia bombardeó a una fila de jubilados que esperaban cobrar en Ucrania: hay más de 20 muertos

Ucrania denunció un ataque aéreo ruso que provocó al menos 21 muertos y decenas de heridos. La mayoría de las víctimas eran civiles que esperaban cobrar sus jubilaciones.

El bombardeo fue confirmado por el presidente ucraniano Volodimir Zelenski , quien señaló que el ataque ocurrió en la localidad de Yarova, en la región de Donetsk. Se trata de una zona rural del este del país, cerca de la línea de frente.

Según la denuncia, una bomba aérea rusa impactó directamente en un lugar donde se encontraban reunidos varios vecinos, cuando una camioneta del servicio postal estatal distribuía los pagos de las jubilaciones .

“Un salvaje ataque ruso con una bomba aérea sobre el pueblo de Yarova, en la región de Donetsk, mató a más de 20 civiles”, denunció Zelenski en sus redes sociales. Junto al mensaje, el mandatario ucraniano difundió un fuerte video que muestra los cuerpos de las víctimas tendidos cerca de la camioneta que distribuía los pagos, muy dañada.

Captura de pantalla 2025-09-09 100038

El presidente ucraniano sostuvo que el ataque fue deliberado y dirigido contra civiles desarmados. “El mundo no debe dejar sin una respuesta adecuada este tipo de ataques rusos. Los rusos siguen destruyendo vidas, al tiempo que evitan nuevas sanciones severas”, manifestó. También reclamó que la comunidad internacional adopte “medidas fuertes” para sancionar al gobierno de Moscú.

Por su parte, el gobernador regional de Donetsk, Vadim Filashkin, confirmó la magnitud del ataque. Indicó que, hasta el momento, se registraron al menos 21 personas muertas y 21 heridas como consecuencia del bombardeo. “No se trata de una acción militar, sino de puro terrorismo”, afirmó. Agregó que servicios de emergencia, personal médico, efectivos policiales y autoridades locales se encuentran trabajando en el lugar del ataque.