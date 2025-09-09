La ONU advierte una escalada de la Guerra de Ucrania y condena el ataque ruso en Kiev

El secretario general de la ONU , António Guterres , condenó enérgicamente el ataque ruso contra un edificio gubernamental en Kiev y advirtió que esta acción representa una nueva escalada del conflicto en Ucrania . Al menos dos personas murieron y una veintena resultaron heridas.

Guterres subrayó que los ataques contra población civil e infraestructuras civiles son una violación del Derecho Internacional Humanitario , en palabras de su portavoz Stéphane Dujarric.

“Son inaceptables y deben cesar de inmediato”, remarcó el jefe de las Naciones Unidas , instando a frenar una dinámica que, según alertó, pone en riesgo la estabilidad regional y la seguridad internacional.

El secretario general reiteró su exigencia de un alto el fuego “total, inmediato e incondicional”. Según explicó, esta medida debe ser el primer paso hacia una paz justa, integral y sostenible en Ucrania , basada en la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas.

El bombardeo del domingo contra Kiev dejó al menos dos fallecidos y cerca de veinte heridos. El ataque provocó un incendio en la sede del Gobierno ucraniano, un hecho sin precedentes desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, ordenada por el presidente de Rusia , Vladimir Putin.

Este tipo de ofensivas, dirigidas contra instituciones gubernamentales, refuerzan la percepción de un cambio de estrategia militar por parte de Moscú, lo que incrementa la preocupación internacional por la escalada del conflicto.

Impacto humanitario y político

Además de las víctimas mortales y los heridos, el ataque causó graves daños materiales en el centro de Kiev, obligando a la evacuación de edificios cercanos. Las autoridades ucranianas denunciaron que Rusia busca golpear no solo objetivos estratégicos, sino también la moral de la población y el funcionamiento del Estado.

La comunidad internacional ha respondido con llamados a la moderación, aunque persisten las tensiones diplomáticas y la ausencia de avances significativos en las negociaciones de paz.

Una guerra sin final cercano

Desde el inicio de la invasión en 2022, Ucrania ha enfrentado repetidos ataques contra infraestructuras energéticas, sanitarias y residenciales. Sin embargo, el ataque contra un edificio gubernamental marca un punto de inflexión que eleva el nivel de confrontación.

Los analistas advierten que, sin un alto el fuego inmediato, el conflicto corre el riesgo de extenderse aún más, con consecuencias imprevisibles para la seguridad europea y mundial.